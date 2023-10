Am Anfang war es ein leeres Haus, dass abgerissen wurde. Dann entstand eine Ruine, die bleiben mussten. Nun ist es wieder eine Baustelle. Seit nunmehr acht Monate ziehen sich die Bauarbeiten dort hin. Ergebnisse sind nicht sichtbar, Anwohner sind genervt.

Viel Lärm, viele Rohre und Hoffnung, dass in Schönebecks Prager Straße einiges besser wird

In der Prager Straße wird mal wieder gebaut. Mit diversen Unterbrechungen und zwischenzeitlicher Fertigstellung haben Anwohner rund um den ehemaligen Wohnblock seit Monaten Baulärm vor der Haustür.

Schönebeck - Bernd Kurella ist verstimmt. Schräg vor seinem Haus in der Dr.-Wilhelm-Kütz-Straße läuft mal wieder ein Generator. „Um 7.30 Uhr geht es los und dann dauerhaft bis 16 Uhr“, erzählt er. Kleinere Pausen sind zwar dabei, aber die fallen kaum ins Gewicht. „Manchmal wird dann in der Frühstückspause der Arbeiter das Radio laut aufgedreht“, berichtet der Schönebecker über einen anderen Vorfall. Seit November vergangenen Jahres habe er aus Richtung der Prager Straße Lärm und Dreck. Die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) riss im vergangenen Jahr den Wohnblock in der Prager Straße ab.

Eine Dauerbaustelle ohne Ziel?

Dass dieser „Gebäudeteil“ nach dem Abriss stehenblieb, sorgte bereits früher für Unmut. Stefan Demps

Für Kurella sind es nur knapp 20 Meter von der Haustür bis zur Baustelle, die es nun schon fast ein Jahr gibt. Begonnen hatte alles Ende November 2022, als der Wohnblock der Prager Straße 66 bis 70 abgerissen wurde. Mehrere Wochen dauerten die Arbeiten an dem Wohnblock. Als weitere Nutzung des Geländes war laut WBG-Vorstandsmitglied Matthias Goldschmidt eine grüne Wiese vorgesehen. Doch bereits kurz nach der Fertigstellung regte sich erster Unmut.

„Die Baumaschinen und die Arbeiter sind weg, aber das Gelände ist immer noch gesperrt“, meldete sich ein Anrufer im April bei der Volksstimme. „Das sieht doch nicht schön aus“, meinte eine weitere Anwohnerin vor Ort. Denn statt ebener Fläche sahen die Anwohner Reste des alten Wohnblocks. Diese Ruine, wie sie bezeichnet wird, ist für einige Kinder eine willkommene Einladung, dort zu spielen, hat nicht nur Bernd Kurella festgestellt. „Das ist der Kollektorgang. Da läuft die Strom-, Wasser- und Energieversorgung für die gesamte Prager Straße lang. Der Baukörper muss stehenbleiben“, erklärt Johannes Höber. Der Mitarbeiter der WBG, der für die Wohnungsbausanierung zuständig ist, sagte im April, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen seien. Seit knapp zwei Monaten hat Bernd Kurella nun wieder den Baulärm. „Schon vor dem Abriss war hier ja schon ordentlich was los“, erinnert er sich.

Während der Bauarbeiten an dem Ameos-Klinikum seien die Laster durch die Nebenstraße gefahren. „30 Stundenkilometer fuhr von denen keiner“, berichtet er. Nancy Thiede vom Ameos-Klinikum kann verstehen, dass der Transport zur Baustelle nerven kann. „Aber irgendwie müssen die Baumaterialien zur Baustelle kommen“, fügt sie hinzu.

Für Bernd Kurella ist dies auch weniger problematisch gewesen. Vielmehr ist die aktuelle Baustelle seine Sorge. „Wie macht das denn der Kindergarten? Wie können die Kinder schlafen?“, fragt er sich. Direkt gegenüber der Baustelle ist nämlich die Kita Kinderoase. Die dortige Leiterin Kathleen Dobertin bestätigt auf Nachfrage, dass einiger Lärm da ist. „Wie sie hören, ist der Bagger gerade aus“, verrät sie im Gespräch. Sie sagt aber auch, dass die Baustelle und der dazugehörige Lärm keine zwingende Beeinträchtigung darstelle.

Etwas Geduld erforderlich für die Wiese

„Was passiert da eigentlich?“, fragt sich Bernd Kurella. Er habe nicht mitbekommen, was dort gebaut wird. Die Berichte in der Volksstimme zu dem Thema hat er gelesen. Möglicherweise sind das die Verlegearbeiten, damit die Rohre zur Energieversorgung umgelegt werden, so seine Hoffnung. Gleichzeitig fragt er sich, ob die Stadt dort nicht eingreifen könne.

Die Stadtverwaltung kann eingreifen, da das Gelände in der Verantwortung der WBG steht, dennoch hat sie ein Auge darauf, was dort passiert. Wie Frank Nahrstedt aus der Pressestelle der Stadt bestätigt, könnte Bernd Kurellas Wunsch in Erfüllung gehen. Die angefangenen Arbeiten dienen laut des Stadtsprechers dazu, den begonnenen Abriss endlich abzuschließen. „Die Leitungen werden aktuell von den Stadtwerken Schönebeck umgelegt“, teilt er mit. Nachdem die Versorgungsleitungen umgelegt seien, werden dann die Mauern des ehemaligen Wohnblocks abgetragen, fügt Frank Nahrstedt hinzu.