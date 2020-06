Mehr als 250 Personen unter anderem in zwei Schönebecker Kliniken wurden nach einem Vorfall auf das Coronavirus getestet.

Schönebeck (dt) l Nach einem Coronafall in einer Schönebecker Klinik sind alle weiteren mehr als 250 weiteren Tests auf Covid-19 negativ ausgefallen. Das teilt der Salzlandkreis am Dienstag mit. Nachdem am Montag bereits ein Großteil der Testergebnisse feststand, konnte nun am Dienstag endgültig Entwarnung gegeben werden. Das Besuchsverbot und der Aufnahmestopp für die Kliniken wurde nach diesem Testergebnis wieder aufgehoben.

In der vergangenen Woche wurde eine Frau aus Magdeburg, die sowohl in der Rehaklinik als auch in der Inneren Klinik Bad Salzelmen in Behandlung war, positiv auf Covid-19 getestet. Folglich mussten mehr als 250 Mitarbeiter und Patienten einen Test absolvieren. Sogar die Rettungssanitäter, die die Frau zwischen den Kliniken transportierten, ließen sich testen. Zeitweise wurde eine Station in der Inneren Klinik gesperrt, um einen möglichen Ausbruch zu verhindern.

Es bleibt demnach bei bislang 68 bestätigten Coronainfektionen im Salzlandkreis seit Ausbruch der Pandemie.