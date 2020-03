Immer wieder steht die Frage im Raum, ob sich Corona zum Beispiel durch Bargeld übertragen kann. Wir haben nachgefragt.

Barby l „Es wird immerfort über Zahlen und Auswirkungen von Corona berichtet. Was mich aber mal interessiert: Wie lange können die Viren aktiv sein? Zum Beispiel, wenn mir der Postbote ein Paket anliefert oder ich Münzen an der Kasse in die Hand bekomme. Sind diese Dinge dann noch bis zu neun Tage gefährlich? Fragen, die mir Ärzte bisher auch nicht so recht beantworten konnten.“ Mit dieser Bitte um Aufklärung unseres Lesers Gerd Heinze fragten wir beim Sozialministerium nach. Denn der Barbyer hatte sich auf das Bundesagrarministerium berufen.

Nach Einschätzung der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Greifswald hätten Untersuchungen mit Erregern (Sars-Coronavirus und Mers-Coronavirus) ergeben, dass sich Viren bei Raumtemperatur bis zu neun Tage lang auf Oberflächen halten und infektiös bleiben können. Im Schnitt überlebten sie zwischen vier und fünf Tagen. Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit würden ihre Lebensdauer noch steigern.

Andreas Pinkert vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt schreibt auf die Volksstimme-Anfrage: „Unsere Fachleute folgen bei ihrer Einschätzung dem Institut für Risikobewertung (BfR). Demnach gibt es bislang keine nachgewiesenen Fälle, bei denen sich Menschen auf anderem Weg, etwa über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben.

Auch für andere Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel oder den Kontakt mit trockenen Oberflächen bekannt. Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sind allerdings durch Schmierinfektionen denkbar.

Aufgrund der relativ geringen Stabilität von Coronaviren in der Umwelt ist dies aber nur in einem kurzen Zeitraum nach der Kontamination wahrscheinlich. Hier kann man sich durch entsprechende Händehygiene gut schützen.