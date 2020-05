Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Salzlandkreis ist erneut angestiegen - zwei weitere Personen sind positiv getestet worden.

Bernburg (vs) l Der Salzlandkreis hat zwei weiter Corona-Infizierte. Wie der Landkreis am Donnerstag bekannt gibt, sind nach aktuellem Stand bislang 68 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Die beiden Neuinfektionen sind im Raum Bernburg und im Seeland regstriert worden.

Damit hat sich auch die Zahl der in häuslicher Quarantäne befindlichen Personen auf ingesamt 24 erhöht. 65 der bislang positiv getesteten Menschen im Kreisgebiet gelten Schätzungen nach wieder als genesen. Im landesweiten Vergleich gibt es am Donnerstag nur im Burgenlandkreis und in Halle mit jeweils drei Personen mehr bestätigte Infizierte.