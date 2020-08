In Schönebeck wurde eine weitere Person positiv auf Covid-19 getestet. Sie steht in Verbindung mit einer bereits infizierten Person.

Schönebeck (vs) l Der Salzlandkreis vermeldet am Donnerstagnachmittag einen weiteren bestätigten Corona-Fall im Salzlandkreis. Bei der nun positiv getesteten Frau handelt es sich um eine Kontaktperson eines bestätigten Falls aus den vergangenen Tagen. Beide Personen wohnen in Schönebeck. Die nun positiv auf Covid-19 Getestete befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne, heißt es in einer Mitteilung.

Damit gibt es im Salzlandkreis seit Ausbruch der Pandemie 85. bestätigte Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. 76 Männer und Frauen gelten wieder als genesen, aktuell befinden sich 69 Personen in häuslicher Quarantäne.