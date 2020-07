Die Volksstimme Salzlandkreis hat vor allem viele weibliche Fans in dem sozialen Netzwerk.

Schönebeck l Es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile hat die Facebook-Seite der Volksstimme Salzlandkreis im Internet bereits 3000 Fans. Das klingt auf den ersten Blick zwar nicht viel. Aber für eine noch nicht einmal drei Jahre alte regionale Nachrichtenseite ist das durchaus beachtlich. Denn mit ihrem Start am 19. Dezember 2017 ist die Facebook-Seite „Volksstimme Salzland“ noch relativ jung.

Der erste veröffentlichte Online-Beitrag lief damals unter dem Titel „Stadtwerke erhöhen die Wasserpreise“, der eine Reichweite von gerade einmal 18 Nutzern hatte. Das heißt, dass nur 18 Leute den Beitrag über Facebook wahrgenommen hatten. Der erste Leser hinterließ am 19. Januar einen Kommentar über die Einführung eines Kreisverkehrs an der Magdeburger Straße. Der Leser schrieb: „Was nutzt ein Kreisverkehr, wenn die Leute, die sich nicht daran halten, nicht bestraft werden.“

Die meisten Leser kommen aus Magdeburg

Inzwischen ist die Seite gewachsen. Die ersten 1000 Nutzer konnten nach einem Jahr im August 2018 vermeldet werden. Von den aktuell 3013 Fans von Volksstimme Salzland sind laut Facebook-Statistiken 655 im Internet in Magdeburg gemeldet, 594 in Schönebeck und 517 in Staßfurt. Was aber wohl weniger daran liegt, dass sich die Magdeburger besonders für den Salzlandkreis interessieren, sondern vielmehr darauf schließen lässt, dass viele Menschen aus der Region in der Landeshauptstadt arbeiten (und offenbar ihre Mittagspause zumindest teilweise im Internet verbringen).

Weitere Nutzer stammen aus Aschersleben (100), Berlin (98), Calbe (88) und Bernburg (84). Weiter hinten liegen Barby (52), Hecklingen (52), Egeln (32) und Biere (19).

Auffällig: Der Frauenanteil bei Volksstimme Salzland ist laut anonymer Statistik inzwischen auf 62 Prozent gestiegen, der Männeranteil entsprechend bei 38 Prozent. Allein die Frauen im Alter von 35 bis 44 Jahre machen einen Gesamtanteil von 20 Prozent aus. Bei den Männern der gleichen Altersgruppe sind es nur elf Prozent.

Wenig Interesse bei der Jugend

Nicht so gefragt ist die Seite bei Jüngeren: Die Unter-18-Jährigen machen nur einen Anteil von 0,5 Prozent aus. Möglich, dass sich junge Leute nicht sehr für regionale Nachricht interessieren oder dass sie Facebook nicht mehr nutzen, sondern ihre Zeit mit anderen sozialen Diensten wie Snapchat oder Tictoc verbringen.

Am aktivsten sind die Facebook-Nutzer von Volksstimme Salzland laut Statistik um 11 Uhr, (rund 1500 Nutzer, am wenigstens sind es um 18 Uhr mit 130 Uhr Nutzern. Selbst die ganze Nacht über sind mindestens 1000 Nutzer aktiv. Der Beitrag mit der bisher größten Reichweite im Juli war „Der FCM wird niemals untergehen!“ mit 11 500 Nutzern über den Klassenerhalt des FC Magdeburg. Im Juni war es „ Ein Vierbeiner kostet jetzt 60 Euro“ mit 22 642 Nutzern über die Hundesteuer in Hecklingen.

www.facebook.com/volksstimme.slk