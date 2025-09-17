Erstmals gelingt es den Frauen in Calbe mit ihrem Chorkonzert die große Stephanikirche zu füllen.

Drei Chöre sorgten in der Stephanikirche am Sonntag für eines der bislang stimmungsvollsten Chorkonzerte. Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum.

Calbe. - Das Chorkonzert am Sonntag in der Stephanikirche war für die Frauen des Calbenser Chores inTakt ein voller Erfolg. „Wir haben noch nie die Kirche bei unserem Chorkonzert voll bekommen“, sagt die Vorsitzende des als Verein organisierten Chores. Doch diesmal war die Stephanikirche bis auf den letzten Platz besetzt.