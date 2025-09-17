Von Seemannslied bis Kammerchor Volle Kirche und stehende Ovationen beim Chorkonzert in Calbe
Erstmals gelingt es den Frauen in Calbe mit ihrem Chorkonzert die große Stephanikirche zu füllen.
17.09.2025, 16:00
Calbe. - Das Chorkonzert am Sonntag in der Stephanikirche war für die Frauen des Calbenser Chores inTakt ein voller Erfolg. „Wir haben noch nie die Kirche bei unserem Chorkonzert voll bekommen“, sagt die Vorsitzende des als Verein organisierten Chores. Doch diesmal war die Stephanikirche bis auf den letzten Platz besetzt.