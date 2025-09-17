weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Von Seemannslied bis Kammerchor: Volle Kirche und stehende Ovationen beim Chorkonzert in Calbe

Von Seemannslied bis Kammerchor Volle Kirche und stehende Ovationen beim Chorkonzert in Calbe

Erstmals gelingt es den Frauen in Calbe mit ihrem Chorkonzert die große Stephanikirche zu füllen.

Von Thomas Höfs 17.09.2025, 16:00
Drei Chöre sorgten in der Stephanikirche am Sonntag für eines der bislang stimmungsvollsten Chorkonzerte. Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum.
Drei Chöre sorgten in der Stephanikirche am Sonntag für eines der bislang stimmungsvollsten Chorkonzerte. Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum. Foto: Frauenchor

Calbe. - Das Chorkonzert am Sonntag in der Stephanikirche war für die Frauen des Calbenser Chores inTakt ein voller Erfolg. „Wir haben noch nie die Kirche bei unserem Chorkonzert voll bekommen“, sagt die Vorsitzende des als Verein organisierten Chores. Doch diesmal war die Stephanikirche bis auf den letzten Platz besetzt.