Angst vor dem Blackout sowie der russische Angriffskrieg und die daraus resultierenden Folgen haben dafür gesorgt, dass die Kurse zur Krisenvorsorge beim Arbeiter-Samariter-Bund im Salzlandkreis einen merklichen Zulauf erhalten. Was lernen Teilnehmer in den Kursen?

Schönebeck - Ganze Straßenzüge sind durch das Erdbeben in der Türkei vor wenigen Tagen in Schutt und Asche gelegt worden. Erdbeben gibt es in der hiesigen Region zwar nicht, aber in Schönebeck und einigen anderen Städten hat man dafür schon Erfahrungen mit drastischen Hochwassern machen müssen. Und es gibt weitere Katastrophen- und Krisenszenarien, die auch in Deutschland und im Salzlandkreis denkbar sind: Von Hitzewellen über einen Blackout (großflächiger Stromausfall) bis hin zu Pandemien. Wobei Letzteres seit 2020 auch kein Neuland mehr ist. Um für solche Ereignisse gewappnet zu sein, gibt es unter anderem beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Krisenvorsorge-Kurse – auch im Salzlandkreis.