Am 30. August 1990 besuchte Helmut Kohl, der Bundeskanzler des vereinten Deutschlands, Schönebeck. Dabei war das Traktorenwerk in der Barbyer Straße eines seiner Ziele. Er äußerte sich optimistisch, dass die Landtechnik vor einer großen Zukunft stehe.

Schönebeck - Drei Jahre später endete das Kapitel Traktorenproduktion in Schönebeck. Noch immer wird in den Hallen produziert, doch statt Landmaschinen fertigt die TM−Group Komponenten für Windräder. Und der neue Betrieb ist sich seines Erbes bewusst. „So traurig die Schließung des Traktorenwerks war oder ist, nur so ist die Möglichkeit entstanden, dass sich neue Firmen hier ansiedeln. Und wir freuen uns, auf diesem historischen Gelände zukunftsorientiert Unternehmen zu betreiben und als Arbeitgeber unsere Region zu stärken“, blickt das Unternehmen in die Zukunft. Einige Angestellte bei der TM-Group waren auch im Traktorenwerk beschäftigt und wurden übernommen.