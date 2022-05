Vorlesetag: Warum vorlesen auch für Schönebecker Familien so wichtig ist

Schönebeck - Statt im Landtag startet dieser Freitagmorgen (19. November 2021) für den Landtagspräsidenten Gunnar Schellenberger in einer Schönebecker Schule. Denn der CDU-Politiker will vorlesen. Nicht etwa politisches, sondern aus einer vereinfachten, neu erzählten Version des Buches „Oliver Twist“ nach Charles Dickens. Schließlich steht am 19. November 2021 der Vorlesetag in Deutschland an. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag bereits 2004, findet 2021 somit zum 18. Mal statt. Schellenberger wird in der Förderschule Lindenstraße lesen.