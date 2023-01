Gerade zum Jahresanfang wird es schon mal voller in den Fitnessstudios von Schönebeck. Sind gute Vorsätze für einen Mitgliederzuwachs in den „Mucki-Buden“ verantwortlich?

Schönebeck - Mehr Sport zu treiben und sich in einem Fitnessstudio wieder richtig „in Form zu bringen“, zählt wohl zu den am weit verbreitetsten Neujahrsvorsätzen. Daher ist es auch keine allzu große Überraschung, dass Fitnessstudios im Januar oftmals einen regelrechten Ansturm erleben. So spricht auch Henning Schneider, Chef des Lucky-Fitness in der Stadionstraße in Schönebeck, von einem „Neujahrs-Run“, der sich derzeit beobachten lässt. „Januar und Februar zählen zu den Monaten mit dem stärksten Mitgliederzuwachs“, berichtet Schneider.