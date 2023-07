Polizei Vorsicht vor falschen Handwerkern und dubiosen Haustürgeschäften in Schönebeck

Vorsicht, wenn es an der Tür klingelt. In Schönebeck sind derzeit offenbar falsche Telekom- oder Vodafone-Mitarbeiter unterwegs. Was ist bekannt und wie schützt man sich vor dubiosen Geschäften?