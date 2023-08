Schönebeck Vorwurf der Bevorzugung: Darf Anwohner in Salzelmen als einziger Abwasser in Fluss einleiten?

Dass ein Haus an das örtliche Abwassersystem angeschlossen wird, sollte heutzutage eigentlich keine große Sache mehr sein. In einer Straße in Bad Salzelmen gibt es aber Diskussionen darüber, dass eine Familie möglicherweise von einem verpflichtenden Anschluss ausgenommen ist.