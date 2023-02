Schönebeck Vorwurf der Veruntreuung: Gericht enthebt AfD-Stadtrat seines Amtes in der Schiedsstelle

Was am 6. Februar noch mindestens zwei Wochen dauern sollte, ist am Ende doch schneller entschieden worden. Steffen Baumann, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Schönebecker Stadtrat, ist nicht mehr in der Schiedsstelle tätig. Ihm wird Veruntreuung von Geldern vorgeworfen.