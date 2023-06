Das Unternehmen Deutsche Giganetz rudert beim Netzausbau in Calbe zurück und will die Ortsteile offenbar nicht mit schnellem Internet erschließen. Der Stadtrat sieht das als Vertragsbruch.

Werden Calbes Ortsteile Gottesgnaden, Trabitz, Damaschkeplan und Co. nun doch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen? Der Calbenser Stadtrat wittert einen Vertragsbruch durch das Unternehmen Deutsche Giganetz.

Calbe - Die Werbekampagne für die kostenlosen Glasfaseranschlüsse in Calbe wurde bis Mitte Juli verlängert. Denn bislang hat das Unternehmen Deutsche Giganetz, welches die Stadt erschließen will, noch nicht die vereinbarte Quote von 40 Prozent der Haushalte erreicht, die einen Anschluss beauftragt haben. Das hatte das Unternehmen kürzlich mitgeteilt. Stutzig wurden einige Stadträte aber wegen einer ganz anderen Passage in der Pressemitteilung des Unternehmens.