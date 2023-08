Der Urlaub gilt als die schönste Zeit des Jahres. Doch er kann auch schnell zum Albtraum werden, wenn Waldbrände Erholung unmöglich machen. Auf der griechischen Insel Rhodos und in Süditalien sorgten Feuer für betrübte Urlaubsstimmung. Schönebecker Reisebüros geben Tipps, was man beachten sollte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Menschenleere Strände, von Bränden verwüstete Landschaften und ständig den Geruch von Rauch in der Luft: Das erlebten Urlauber auf der griechischen Insel Rhodos in den letzten Tagen. „Wir hatten Kunden, die gerade frisch aus einem Urlaub in einem Waldbrandgebiet zurückgekehrt sind“, erläutert Kathrin Dommach vom Schönebecker Reiseland. Wo Schönebecker in diesem Jahr besonders oft Urlaub gemacht haben.