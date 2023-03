Nachdem zuletzt die Bördeländer zum Weihnachtsbaumverbrennen Feuer und Flamme waren, geht es auch traditionell zu Ostern in allen sieben Ortsteilen heiß her. Wo genau welches Brauchtumsfeuer brennt, zeigt die Volksstimme in einer Übersicht.

Biere - Den Startschuss gibt der Flugsportverein Kleinmühlingen schon am Gründonnerstag, 6. April, ab 17 Uhr mit einem Brauchtumsfeuer am Tornitzer Weg 4 in Kleinmühlingen. Am Ostersonnabend, 8. April, geht es in allen Ortsteilen mit dem Osterfeuer weiter.