Warten auf den Deich in Schönebeck

Sie haben ihre Kleingärten in Schönebeck-Frohse für den Hochwasserschutz aufgegeben. Doch jetzt tut sich nichts, was diesen in der Kleingartenanlage Frohsina angeht.

Herbert Braumann aus Schönebeck ist der Vorsitzende des Kleingartenvereins Frohsina am Burgwall. Zusammen mit seiner Frau Christine hat er selber einen Kleingarten in der Anlage, den er nicht verlassen musste.

Frohse - „Hier sieht es mittlerweile aus wie in einem Biotop“, beschwert sich Herbert Braumann aus Schönebeck im Oktober 2021. An sich hat der 70-Jährige, der Vorsitzende des Kleingartenvereins Frohsina im Stadtteil Frohse ist, nichts gegen Biotope. Als ein solches bezeichnet der Schönebeck die linke Hälfte der Gartenanlage am Burgwall, in der alle Gärten leer stehen.