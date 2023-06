Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frohse - Mache fühlen sich zu ihrem Hobby berufen; andere finden eher durch Zufall zu ihrer Leidenschaft. Auf Agnes Schulz trifft wohl letzteres zu. Seit 1994 wohnt sie in Frohse im Pfarrhaus, ihr Mann war dort Pfarrer. „Irgendwann ist er zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich mir nicht etwas suchen wolle, was nichts mit der Kirche zu tun hat, was eigenständiges“, erinnert sich die 72-Jährige. So kam sie zur Fotografie. Bald sind die Werke in einer neuen Schönebecker Kunst-Galerie zu sehen.