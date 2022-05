Warum Carola Jähnke aus Zens bei Schönebeck überglücklich ist

Vor allem in kleinen Orten sorgen sie für Sauberkeit und Ordnung: die Gemeindearbeiter. Wie in Zens bei Schönebeck im Bördeland. Ortsbürgermeister Frank Ahrend ist daher froh, in Zens mit Carola Jähnke eine Frau zu haben, die sich mit viel Engagement um den Ort kümmert.

Zens - Wer Carola Jähnke gegenübertritt, dem fällt sofort ihre freundliche, positive Art auf. Sie ist, was man gemeinhin als die „Gute Seele des Dorfes“ bezeichnen würde. Das würde sie selbst natürlich nie behaupten. Das übernimmt daher Ortsbürgermeister Frank Ahrend (CDU) für sie: „Wir sind sehr glücklich, dass wir Frau Jähnke bei uns im Ort haben. Sie übernimmt ganz alleine die Pflege aller öffentlicher Flächen in Zens und macht das hervorragend.“ Jähnke, die ursprünglich aus Förderstedt stammt und später in Glöthe lebte, hat 1997 als Gemeindemitarbeiterin im kleinsten Ort im Bördeland angefangen. „Damals bin ich der Liebe wegen hier hergezogen. Vorher hatte ich als Verkäuferin gearbeitet, aber ich war sehr froh, dass ich den Job bekommen hatte und nach der Probezeit auch bleiben durfte“, erinnert sich Jähnke an ihre Anfänge in Zens – dem Ort, in dem sie auch wohnt.