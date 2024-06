Ärger mit Eltern Warum der Salzlandkreis keine Banner gegen Lehrermangel an seinen Schulen will

Der Salzlandkreis hat dem Kreiselternrat das Aufhängen von Plakaten der Initiative „No teacher no future“ untersagt. Damit hatten die auf den Lehrermangel aufmerksam machen wollen. Inzwischen sind sie im ganzen Land gefragt. Was die engagierten Eltern an der Entscheidung der Kreisverwaltung besonders ärgert.