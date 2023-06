Warum die Sanierung des Schönebecker Bahnhofs schon ein Jahr in Verzug ist

Die SWB will den Bahnhof von Schönebeck sanieren und mit neuem Leben füllen. Unter anderem ein Hostel und eine Fahrradwerkstatt sollen ihren Platz finden. Doch der Start der Arbeiten verzögert sich immer wieder. Eigentlich sollte schon im Sommer 2022 gebaut werden - doch noch paasiert nichts.

Schönebeck - Ein Bahnhof ist wie ein Aushängeschild für eine Stadt. Schließlich ist dieses Gebäude oftmals das Erste, was Besucher zu Gesicht bekommen. Darum zählt die geplante Sanierung des Schönebecker Bahnhofes durch die Städtische Wohnungsbau GmbH (SWB) wohl mit zu den wichtigsten Projekten der letzten Jahre. Doch noch immer wird an dem denkmalgeschütztem Bau nichts getan, dabei wollte die SWB ursprünglich schon im Sommer 2022 mit den Arbeiten beginnen. Was sind die Ursachen für diese massive Verzögerung?