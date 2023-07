Wer durch Schönebeck läuft, dem werden vor allem an Magdeburger Straße auffällige Flecken an Bäumen ins Auge springen. Die Stadt gibt Auskunft darüber, warum das kein schlechtes Zeichen ist - ganz im Gegenteil.

Auffällige Flecken an der Rinde

Anwohner machen sich Sorgen um einen möglichen Pilzbefall von Pflanzen in der Magdeburger Straße. Die Stadtverwaltung erklärt jetzt, was es damit auf sich hat.

Schönebeck - Bäume sind im Tannenwäldchen abgestorben, und im Breiteweg wurden sie wegen der Bauarbeiten gefällt. Die Bilanz für die Pflanzen in Schönebeck stimmt bei dieser Betrachtungsweise nicht positiv. Doch es hat diverse Neupflanzungen gegeben. So wurden im Kurpark mehrere neue Bäume eingesetzt. Im Mai standen Bäume in der Elbestadt zuletzt im Mittelpunkt, als die Weltmeisterschaft im Baumklettern stattfand.