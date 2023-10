Besuch in der alten Heimat ihrer Mühle: Wolfgang und Hartmut Breithaupt waren beim Eggersdorfer Kultur- und Heimatverein zu Gast. Dabei berichteten sie vieles aus dem neuen Zuhause in Thüringen. Aber erfuhren auch viel über spannende alte Geschichten - bis hin zu einem ungelösten Verbrechen.

Eggersdorf - Weitangereiste Gäste aus Thüringen haben am vergangenen Donnerstag die Leitungsmitglieder des Eggersdorfer Kultur- und Heimatvereins in ihrer Heimatstube empfangen. Es waren die Brüder Wolfgang und Hartmut Breithaupt aus Ballstädt. Sie sind nach dem Tod ihres Vaters Besitzer einer Mühle geworden, die ihr Großvater Kurt Breithaupt 1930 in Eggersdorf von dem Mühlengrundstück in der Eggersdorfer Tränkestraße 33 erworben hatte. Er ließ sie dort abbauen und per Eisenbahn nach Ballstädt transportieren.