Warum eine Initiative gegen das Strom-Projekt Südlink klagen will

In Thüringen hat sich erheblicher Widerstand gegen das Strom-Trassenprojekt "Südlink" formiert. Im Bördeland in Salzlandkreis gibt es ebenfalls Diskussionen um das ähnlich gelagerte Projekt "Südostlink".

Biere - Schon seit über drei Jahren beschäftigt sich die Gemeinde Bördeland mit dem Projekt „Südostlink“. Bei dem Vorhaben soll Strom von Wolmirstedt bis nach Isar in Bayern transportiert werden und dabei auch durch das Bördeland fließen. Das Problem: Die erheblichen Strommengen, die dort transportiert werden, verlangen eine andere Infrastruktur, die möglicherweise in die Natur eingreift. In Wolmirstedt, wo ein Drehkreuz der Stromleitungen entstehen soll, gibt es ebenfalls Diskussionen um das Projekt.