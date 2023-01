Warum es Heiligabend in Glinde gleich zweimal gibt

In Glinde gibt es ein Mysterium: Der Tag vor dem großen Lichtmessfest wird als Heiligabend bezeichnet. In diesem Jahr ist es der 28. Januar. Warum das so ist, weiß heute niemand mehr.

Glinde - Ein Internet-Aushang mit den aktuellen Öffnungszeiten der Gaststätte „Zum Goldenen Anker“ in Glinde macht stutzig. (Der Glinder Henrik Fabian verdient seine Brötchen im Hauptberuf als Bankkaufmann, ist Hobby-Wirt und öffnet nur zu besonderen Anlässen.) In dem Aushang liest man, wie zur Lichtmess (29. Januar), am Abrechnungstag und zu Klein Lichtmess (beides am 4. Februar) das Wirtshaus geöffnet ist. So weit, so gut. Doch der aufmerksame Betrachter stolpert über einen weiteren Termin: den Lichtmess-Heiligabend. Der beginnt am Sonnabend, 28. Januar, um 18 Uhr im Goldenen Anker. Was es damit auf sich hat.