Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pretzien - Normalerweise ist am Montag Ruhetag beim Bikertreff zwischen Tiefensee und Felsensee in Pretzien. „Ihr könnt euch unten hinsetzen und ich bringe euch Kaffee“, bietet Kornelia Hamm den durstigen Radlern trotz eigentlich geschlossenen Betriebes eine Stärkung an. Die zehnköpfige Rad-Gruppe wollte auf dem Weg von Magdeburg nach Brambach bei Dessau eine Pause einlegen. Da kommt ihr der Biker-Imbiss von Kornelia Hamm gerade recht. Im Stadtrat von Schönebeck hatte sich zuletzt eine Mehrheit für einen Verkauf des Areals am Kolumbussee ausgesprochen.