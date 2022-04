Warum Schüler aus Aschersleben einen Agrarbetrieb in Kleinmühlingen besuchen

Hut ab für die Landwirtschaft: Die Klasse 4c der Grundschule Am Pfeilergraben aus Aschersleben besuchte im Rahmen eines Leader-Projektes die Agrargenossenschaft Kleinmühlingen. Sie schauten sich die Arbeitsbedingungen vor Ort ganz genau an.

Kleinmühlingen - Da war so richtig was los auf dem Betriebshof der Agrargenossenschaft Kleinmühlingen. Denn die Schüler der Klasse 4c, der Grundschule Am Pfeilergraben aus Aschersleben, hatte ihre Auftaktveranstaltung im EU-Projekt „Dorf-er-LEBEN“.