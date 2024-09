Die Mittel für wichtige Sanierungsvorhaben auf den Straßen lassen sich längst nicht so umsetzen wie in der Vergangenheit geplant. Die Stadt wartet auf Förderungen.

Die Bernburger Straße soll in der Zukunft grundhaft ausgebaut werden. Die Stadt erhofft sich hier Fördermittel.

Calbe. - Jährlich befassen sich die Stadträte in Calbe mit einer neuen Prioritätenliste für die kommenden Jahre. Auch in diesem Spätsommer gab es so eine neue Prioritätenliste für die Volksvertreter.