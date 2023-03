Nachtwächter-Machwuchs Marie David und Tristan Schäfer (rechts) sind bei Jeff Lammel in guten Händen.

Welsleben - Es war schon überraschend, wie groß die Anfrage zum letzten Nachtwächterrundgang in Welsleben war. Und dabei war es nicht die erste Tour, die die Geschichtsarbeitsgruppe und der Kultur- und Heimatverein Welsleben um Familie Ziegler in ihrem Ortsteil organisierten. Sie und ihre Unterstützer sind also „alte Hasen“, wenn es um die Rundgänge geht, der von Nachtwächter Jeff Lammel aus Schönebeck, angeführt wird. Neu hingegen ist jedoch, das ihr Team jetzt Nachwuchs erhalten hat, und dieser durfte im März seine Premiere feiern. Aber wer ist der Nachwuchs, und wie kommt man eigentlich zu diesem nicht alltäglichen Hobby? Die Volksstimme hat nachgefragt.