Warum Tierparks in Schönebeck und Staßfurt weiterhin Küken verfüttern

Männliche Küken wurden und werden in Tierparks oder Zoos an andere Tiere verfüttert - auch in Schönebeck und Staßfurt. Daran hat auch das Gesetz, dass das „Kükentöten“ verbietet, nichts geändert.

Schönebeck/Staßfurt - Anfang des Jahres ist in Deutschland ein Gesetz in Kraft getreten, dass das Töten von Eintagsküken – das umgangssprachliche „Kükenschreddern“ – verbietet. Bisher wurden jährlich etwa 45 Millionen Hühnerküken, zum größten Teil männliche Tiere, kurz nach dem Schlüpfen getötet – allein in Deutschland. Hat das Verbot Auswirkungen auf den „Speiseplan“ in Tierparks in Schönebeck und Staßfurt?