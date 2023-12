Was an Weihnachten in Barby dazugehört

Barby. - Es begab sich aber zu der Zeit, als ganz normale Fichten am „Heiligmorgen“ in die Stube gestellt wurden. Oder auch einen Tag eher. (Die meisten Familien haben es heute zur Nordmanntanne oder Blaufichte gebracht. Die machen was her, weil im Designer-Garten geklont und nicht einfach nur im Wald gewachsen.)

Unsere Fichte war meist etwas schief, duftete aber wunderbar, was die Nordmänner nicht können. Und sie brachte sich Monate später immer mal wieder in Erinnerung. Noch im Sommer fand man einige der gefühlt 50.000 Nadeln unter dem Teppich.

Wenn der Baum zu wünschen übrig ließ, wurde er auf Vordermann gebracht. Da, wo fehlende Äste die Ästhetik störten, bohrte der Vater mit dem Handbohrer Löcher in den Stamm und steckte Äste hinein.

Es flackerten auch noch richtige Wachskerzen am Baum, was besonders dem verantwortlichen Familienoberhaupt an den Nerven zerrte. Das Aufstellen von zwei Schüsseln Wasser gehörte ebenso zum weihnachtlichen Ritual wie Geschenke unter dem Baum zu platzieren. Irgendwann, so Ende der 1960er Jahre, hielten Elektrokerzen Einzug. Das geschah etwa zeitgleich mit der Anschaffung eines UHF-Konverters, mit dem man das ZDF gucken konnte.

Drei Generationen

In unserem Haus lebten drei Generationen unter einem Dach. Das hatte den Vorteil, dass die Kinder einen Haufen Geschenke bekamen. Bescherung war erst bei Großmutter W., dann bei den Eltern, bei Tante H. und schließlich bei Onkel und Tante U., die im unteren Teil des Hauses einen Lebensmittelladen betrieben. Dafür mussten im Gegenzug allerdings auch viele Geschenke selbst gebastelt oder gekauft werden, um die Großfamilie zu beglücken.

Us., die ihren Lebensmittelladen wenige Stunden zuvor erst geschlossen hatten, weil auch damals die Leute bis auf den letzten Drücker einkauften, hatten viel Lametta am Baum. Dessen Abschluss bildete ein blauer Stern aus Pappmaché, der noch immer bei den Nachkommen die Fichtenspitze ziert. Er ist nichts Besonderes, vermutlich Massenware der 50er Jahre, hat aber bis heute einen großen emotionalen Wert. Auch stellt eine Barbyer Familie seit 40 Jahren einen schlichten Holzwinkel aus Latten ins Fenster, an dem Elektrokerzen befestigt sind. Das Ding kann heute mit schicken Weihnachtsdesign überhaupt nicht konkurrieren, hat aber in den Jahren so viele Emotionen aufgesaugt, dass es unentbehrlich ist.

Oder jener Nussknacker, der in thüringischer Heimarbeit hergestellt wurde und nicht für den Ladenverkauf bestimmt war. Er entstammte der Drechselbank eines geschäftstüchtigen Kollegen des Vaters aus Stützerbach, der neben allerlei Glasgeblasenem auch „Männeln“ auf die Welt half. „Du musst mir helfen“, bat der Vater, „unser Großer wünscht sich unbedingt einen Nussknacker.“ „Weißt du, wie lange meine Kunden darauf warten müssen!?“, rollte der Thüringer vorwurfsvoll mit den Augen. „Ich arbeite gerade die Bestellungen vom Sommer ab!“ Nach einigen Runden geistiger Gratisgetränke abends in der Kneipe und dem geschickt wie zufällig bemerkten Hinweis, einen kleinen Jungen glücklich machen zu wollen, willigte der Feierabenddrechsler schließlich ein. Für 20 DDR-Mark wechselte wenige Tage später ein ganz passabler, knallroter Nussknacker den Besitzer.

Feldhase am Dachfirst

Gepflegt wurde früher ohnehin viel familiäres Brauchtum, ohne das es nicht richtig weihnachtete. So baumelte schon eine Woche zuvor ein Feldhase am Dachfirst, der bei der traditionellen Dezemberjagd geschossen wurde. Die Großmutter sprach vom „Abhängen“, was der Fleischreifung diente. Apropos, Ritual: Wenn anderswo Würstchen mit Kartoffelsalat als ultimative Heiligabend-Speise auf dem Tisch stand, war es bei uns Frikassee. Dieses Sammelsurium aus Huhn, Champignons, Gehacktesklößchen, Zunge, Spargel und Kapern hat bis heute Tradition.

Ein heikles Thema war zu allen Zeiten die Baumbeleuchtung. Der Weihnachtsbaumelektriker verfiel im allerletzten Moment in Panik, wenn nicht die ganze Lichterkette leuchtete, sobald man diese an die Steckdose anschloss. Nur weil eine oder mehrere Kerzen defekt waren oder einen Wackelkontakt hatten. Eines Jahres wurde die Fehlersuche zur Tortur. Die Zeit rannte einem eh schon davon.

Also wurde die fehlende Kerze kurzgeschlossen, was aber den anderen nicht gut tat, weil sich damit die Spannung erhöhte. Aber immer besser, als das der Baum am Heiligen Abend dunkel blieb.

Für nachhaltige Entspannung sorgte im direkten wie übertragenen Sinne der Weihnachtsmann Stunden später höchstpersönlich: Unter dem Baum lag eine Riesenpackung Ersatzglühlampen des VEB Narva, die auch noch im Jahre 2023 ihren Dienst verrichten.