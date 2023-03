Osterfeuer soll es in diesem Jahr in Calbe und den Ortschaften Trabitz und Schwarz geben. In Calbe soll das Osterfeuer in diesem Jahr erstmals sehr zentral durchgeführt werden.

Calbe - Am Sonnabend, 8. April, sollen in Calbe sowie in den Ortschaften Schwarz und Trabitz die Osterfeuer brennen. Das hat Bürgermeister Sven Hause jetzt öffentlich in einer Pressemitteilung angekündigt. In Calbe gibt es dabei eine Neuerung. Das Osterfeuer soll hier auf der Hegerinsel gleich an der Zufahrt zu der Insel entzündet werden.