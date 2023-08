Schönebeck - Wer dieser Tage die Straße Am Malzmühlenfeld befährt, dem werden am Straßenrand einige „krumme Dinger“ auffallen. Damit sind nicht etwa irgendwelche Kunstinstallationen gemeint, sondern schiefe Laternen. Was auf den ersten Blick lustig anmuten mag, hat einen durchaus ernsten Hintergrund. In Schönebeck hatten sich zuletzt Anwohner beschwert, dass Camper illegal einen Parkplatz an der Elbe nutzen.

Die „Lichtmasten“, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt, sind offenbar durch Zusammenstöße mit Kraftfahrzeugen beschädigt worden und stehen somit nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand. „Ja, der Sachverhalt ist der Stadt Schönebeck (Elbe) bekannt“, erklärte Stadtsprecher Frank Nahrstedt auf Volksstimme-Anfrage.

Am Malzmühlenfeld stehen einige schiefe Laternen. Die Stadt will diese austauschen und an einen neuen Standort setzen. Dann sollen sie natürlich wieder gerade stehen. Foto: Olaf Koch

Eine Laterne, (siehe Bild links), sei schon mehrfach angefahren worden und soll nach einem Austausch an neuer Stelle aufgestellt werden. Damit soll verhindert werden, dass die Laternen erneut durch Unfälle unfreiwillig beschädigt werden. „Diese Maßnahme ist kosten- und zeitintensiver. Es sind weitere schrägstehende Masten zur Instandsetzung eingeplant. Das Zeitfenster für solche Leistungen wird entsprechend der Dringlichkeit festgelegt“, heißt von Seiten der Stadtverwaltung weiter. Wann genau mit einer Reparatur und Umsetzung der Laternen zu rechnen sei, wollte die Stadt nicht beantworten.

Müssen Anwohner oder Fahrer Sorge haben, dass die Straße im Dunkeln liegt? Das verneint die Pressestelle der Elbestadt. Eine veränderte „Leuchtenstellung“ habe zwar eine Auswirkung auf die Beleuchtungssituation. In dem vorliegen Fall hab die Fehlstellung der Laterne aber nur eine geringe Auswirkung auf die Beleuchtung.