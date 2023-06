Ins Reisebüro, günstigen Last-Minute-Urlaub buchen und nächsten Tag in den Flieger steigen. So konnten Urlauber lange Zeit auch auf den letzten Drücker noch günstig in die Ferne. Schönebecker Reisebüros berichten, wie sich das geändert hat und welche Länder dieses Jahr beliebt sind.

Schönebeck - Auch in den Reisebüros ist die Digitalisierung deutlich spürbar. Wo früher große Schrankwände mit Katalogen standen, stehen heute Bildschirme. Die Reiseveranstalter aktualisieren heute so schnell ihre Preise, dass die in den Katalogen gar nicht mehr aktuell sind“, erklärt Simone Mair, Mitarbeiterin der Reiseoase im E-Center. Wer nicht weit weg fliegen möchte, sondern die Elbestadt erkunden will, der kann dies seit neuestem auch auf digitalem Wege tun.