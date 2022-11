Was Europa alles in Welsleben, Eggersdorf und Kleinmühlingen schafft

Ein Förderprogramm der Europäischen Union sorgt derzeit dafür, dass in der Gemeinde Bördeland gebaut wird. Wo sich derzeit die Handwerker die Klinke in die Hand geben.

Eine Malerfirma aus Magdeburg ist derzeit mit dem Außenanstrich an der Trauerhalle in Eggersdorf beschäftigt.

Eggersdorf/Welsleben/Kleinmühlingen/Zens - Was Leader bedeutet, wird derzeit an gleich zwei Stellen in Welsleben deutlich. Im Dorf hat die lokale Leader-Aktionsgruppe gleich zwei Baustellen: Auf dem Beetzenberg wird ein „Soccer Court“ gebaut, und das alte Gemeindehaus wird Dorfgemeinschaftshaus mit barrierefreiem Zugang. Die Haushalte der Kommunen sind so dünn, dass üppige Investitionen wie noch vor Jahren schlichtweg nicht mehr möglich sind. Nur über hohe Kofinanzierungen von bis zu 90 Prozent lassen sich einzelne Projekte noch stemmen. Was ist also möglich?