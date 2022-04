Was halten Bestatter aus Schönebeck und Staßfurt von Reformvorschlägen zur letzten Ruhe?

Die Grünen in Sachsen-Anhalt streben eine Novellierung des Bestattungsgesetzes an. Unter anderem sollen die Bestattungsbräuche von Juden und Muslimen mehr Beachtung finden. Doch daran gibt es Kritik von Bestattern.

Schönebeck/Staßfurt - Eine Reform des Bestattungswesens und mehr Freiheiten bei der Beisetzung – das ist es, was die Grünen in Sachsen-Anhalt anstreben. Sie wollen erreichen, dass auch die Bräuche von Menschen aus anderen Kultur- und Religionsgemeinschaften Beachtung finden – was mit dem aktuell geltenden Recht kaum in Einklang zu bringen ist, da die rechtlichen Grenzen bei Bestattungen eng umrissen sind. Doch die Vorschläge umstitten. Auch Bestatter aus Schönebeck und Staßfurt üben Kritik.