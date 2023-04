Biere - Nach dem langen Osterwochenende richtet sich der Blick der Gemeinde auf die zukünftige Jahresgestaltung. Dafür planen die einzelnen Ortschaften im Bördeland derzeit ihre jeweiligen Haushalte für die nächsten Monate. Dies ist Voraussetzung für den aktuellen Themenschwerpunkt des Gemeinderates: Die eigene Verabschiedung und Genehmigung des Haushaltsplans für die Gemeinde Bördeland. Dazu tagt der Rat am 20. April im großen Sitzungssaal der Gemeinde in Biere. Großer Bedarf besteht bei der Instandsetzung und Reparatur der Straßen im Kreis. Dies sei allerdings ein langwieriges Thema und nehme viel Zeit und Kosten in Anspruch, so Schmoldt. Wie bereits auf dem diesjährigen Neujahrsempfang Mitte Januar angesprochen, besteht bei den Gerätehäusern der Ortsfeuerwehren ebenfalls Sanierungsbedarf. Eine Risikoanalyse der Gebäude soll Aufschluss über den Umfang der anstehenden Arbeiten liefern.

