Was kann das neue Einsatzfahrzeug der Schönebecker Feuerwehr?

Schönebeck - „Es ist ein technischer Quantensprung. Man merkt: Das sind viele Jahre der Innovation“, sagt Patrick Köhler, stellvertretender Wehrleiter der Stadtteilfeuerwehr Schönebeck. Dabei spricht er von dem neuen Einsatzgerät der Feuerwehr in der Tischlerstraße: dem 325 PS-starken HLF-20. Das Einsatzfahrzeug löst das LF-16 ab, das seit 2001, also schon 22 Jahre, zum Fuhrpark der Wehr gehörte. Die Volksstimme konnte schon jetzt einen ersten Eindruck vom Fahrzeug bekommen, das offiziell am 3. Februar zur Jahreshauptversammlung übergeben wird. Was kann die neue Technik?