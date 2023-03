In wenigen Wochen ist das Deutschlandticket, das 49 Euro teure Monatsticket, vorbestellbar. Lange war über Details diskutiert werden. Die KVG im Salzlandkreis hat nun erklärt, wie Kunden an das rein digitale Ticket kommen.

Was Kunden im Salzlandkreis zum Start des 49-Euro-Tickets beachten müssen

Schönebeck - Rund 52 Millionen Mal verkaufte sich vergangenes Jahr das 9-Euro-Monatsticket im Nahverkehr. Nach einigen Diskussionen um den Nachfolger hat der Bundestag am 16. März mehrheitlich dem neuen bundesweiten Nahverkehrsticket zugestimmt. Ab dem 3. April ist das Deutschlandticket, zum Preis von 49 Euro im Monat, vorbestellbar. Der erste Gültigkeitsmonat ist der Mai. Ebenso wie sein Vorgänger, gilt das 49-Euro-Ticket in ganz Deutschland in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs. Anders als beim Neun-Euro-Ticket wird das Deutschlandticket rein digital erhältlich sein. Zudem gibt es das Angebot nur im Abo. Auch bei der KVG im Salzlandkreis.