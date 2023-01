Die Corona-Pandemie zwang die Narren aus Eickendorf zu einer ungewolltenPause. Jetzt darf wieder gelacht werden. Die Volksstimme sah sich die Vorbereitungen auf Karneval an.

Was planen die Narren vom Eickendorfer Carneval Club für 2023?

Bereits seit Monaten wird regelmäßig für das aktuelle Programm geprobt. Die Freude, wieder auf die Bühne zu dürfen, sieht man den Vereinsmitgliedern des Eickendorfer Carneval Clubs sichtlich an.

Eickendorf - Auch in Eickendorf ist man knapp zwei Wochen vor der neuen Karnevalsession noch fleißig am Proben. Das Motto des Eickendorfer Carneval Clubs (ECC) in diesem Jahr steht bereits fest und war im Verein auch schnell gefunden. „Hurra, wir sind wieder da!“, trifft wohl den Nagel auf den Kopf.