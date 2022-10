Was sich in der Christlichen Sekundarschule in Barby getan hat

Die Standorte Barby und Großmühlingen der „Christlichen Sekundarschule Gnadau“ hatten am Donnerstag zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zahlreiche Gäste machten davon Gebrauch. Und konnten sich auf eine Zeitreise begeben.

Die Fünftklässler Lennart (v.l.), Vida und Matvii führten die Besucher durch die christliche Sekundarschule am Markt in Barby. Matvii kommt aus der Ukraine und kann sich nach acht Monaten schon recht passabel verständigen.

Barby - „Guten Tag! Dürfen wir Ihnen unsere Schule zeigen?!“, empfingen die Fünftklässler Lennart, Visa und Matvii die Besucher schon am Eingang. Die Drei zählten quasi zum Empfangskomitee der christlichen Sekundarschule. Der erste Weg führte in den Hauswirtschaftsraum, danach folgten Chemie-, Physik- und Astronomieraum. Sie befinden sich im ältesten Teil der Schule. Das Haus am Markt wurde nach dem großen Stadtbrand Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet. Wie es heute dort aussieht.