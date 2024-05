Was zum 20-jährigen Heimtfest in Biere geplant ist

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biere. - Der Bierer Kulturverein lädt auch in diesem Jahr zu seinem traditionellen Heimatfest ein, das am 7. und 8. Juni im Bierer Park stattfindet. In diesem Jahr steht das Fest allerdings unter einem besonderen Motto. „20 Jahre Bierer Kulturverein“ lässt schon erahnen, wie sehr sich dessen Mitglieder auf das diesjährige Heimatfest freuen.