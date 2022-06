Gesundheit Wasserknappheit im Salzlandkreis: Droht Gefahr für Tiere und Menschen?

In einigen Teilen Deutschlands waren es am vergangenen Wochenende 38 Grad heiß. In Schönebeck wurde an diesen Tagen jeweils über 30 Grad gemessen. Diese Hitze birgt Risiken, wie an den Waldbränden in Brandenburg direkt zu sehen war. Doch es droht noch eine weitere Problematik.