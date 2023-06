Aufgrund der Energiekrise waren deutschlandweit im vergangenen Winter viele Saunen geschlossen worden. Als sich die Lage entspannte, öffneten sie wieder. Nicht so die Volksschwimmhalle in Schönebeck. Die dortige Sauna bleibt weiterhin kalt, was Stammgäste erzürnt.

Schönebeck - Draußen ist es gerade ziemlich heiß, aber manche Menschen möchten es gerne noch etwas wärmer – und zwar in der Sauna. Ausschwitzen von Giftstoffen, Training für das Herz-Kreislauf-System oder Verbesserung des Hautbildes: Das sind nur drei positive Effekte, für die ein Saunabesuch sorgen soll. Seit Herbst letzten Jahres ist das Saunieren in der Schönebecker Volksschwimmhalle nicht mehr möglich. Aufgrund der Energiekrise wurden nicht nur Saunen geschlossen, auch in Schwimmbädern in Schönebeck wurden die Temperaturen gesenkt.