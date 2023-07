Bad Salzelmen - „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Schönebeck funktioniert einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle“, begründet Uwe Tandler, der bislang Wehrleiter der Bad Salzelmener Feuerwehr war, seinen Rücktritt von der Führungsposition. Innerhalb der Wehr gebe es indes keine Probleme, betont Tandler. Doch was brachte dann das Fass zum Überlaufen?

Zunächst zur kommissarischen Leitung der Feuerwehr. Die hat die stellvertretende Wehrleiterin Sabine Zander übernommen. Auch sie hebt hervor: „In der Wehr gibt es keine Unstimmigkeiten. Aber er hat nicht mehr die Energie, um für die Variante der Kameraden zu kämpfen“, sagt Zander. Dabei spricht sie natürlich von der ungeklärten und langandauernden Standortfrage der Salzer Feuerwehr.

Sanierung seit Jahren in Diskussion

Schon seit Jahren ist angedacht, das Gerätehaus zu modernisieren und zu erweitern, da der in die Jahre gekommene Bau nicht einmal mehr den gesetzlichen Vorschriften und Normen entspricht. Die Bürgerinitiative „Pro Salzelmen“ stellte sich jedoch gegen das Vorhaben der Erweiterung und zog vor Gericht, weshalb die Stadt einen Plan B entwickelte. Dieser sieht vor, dass die Feuerwehr an einem ganz neuen Standort im Schwarzen Weg ihr Hauptquartier erhält. Die Männer und Frauen der Wehr wollen aber an ihrem traditionellen Standort Am Solgraben bleiben – und Tandler verteidigte die Interessen der Kameraden immer wieder gegenüber der Stadtverwaltung und den Stadträten.

Man könnte jetzt schlussfolgern, dass der ehemalige Wehrleiter nach all den Jahren und Diskussionen nun die Muße und die Geduld verloren hat, um sich weiter mit der Standortfrage herumzuschlagen. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Das Gerätehaus-Dilemma sei zwar auch ein Grund für seinen Rücktritt, aber nicht der Ausschlaggebende, erklärt er. „Es gab ein oder zwei Situationen, in denen ich überhaupt nicht damit einverstanden war, wie die Stadtverwaltung mit Feuerwehrkameraden umgegangen ist“, sagt Uwe Tandler. Das habe er nicht weiter akzeptieren können. Worum es dabei genau geht, lässt er allerdings auch auf Nachfrage nicht durchblicken.

„Die Arbeit und auch die Diskussionen mit der Amtsleiterin wie auch mit dem OB waren aber immer auf Augenhöhe – auch wenn man sich natürlich nicht immer einig war“, so Tandler.

Stadtwehrleiter von Rücktritt überrascht

Für Schönebecks Stadtwehrleiter Daniel Schürmann kommt die Entscheidung des langjährigen Feuerwehrmitglieds überraschend. „Das ist schon eine Hausnummer. Aber klar ist auch: Reibungspunkte gibt es immer wieder mal“, so Schürmann.

Laut der Stadt hat Tandler persönliche Gründe für seinen Rücktritt angegeben. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) dazu: „Mit außerordentlichem Bedauern habe ich die persönliche Entscheidung zur Kenntnis genommen. Für die bisherige sehr engagierte und aufopferungsvolle Tätigkeit im Ehrenamt in leitender Funktion, sowohl für die Feuerwehr der Stadt Schönebeck (Elbe) als auch in Verantwortung und Funktion für die Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen als Stadtteilwehrleiter danke ich Herrn Tandler im Namen der Stadt, aber auch ganz persönlich.“

Mehr Arbeit?

Für die kommissarische Wehrleiterin bedeutet der Rücktritt ihres Kollegen indes mehr Arbeit, merkt Daniel Schürmann an. „Schließlich muss sie jetzt alle Aufgaben alleine bewältigen, die sich sonst Wehrleiter und Stellvertreter teilen“, so Schürmann.

Was das angeht, ist Sabine Zander relativ entspannt. „Es geht schon. Die Kameraden ziehen ja mit. Andere Führungskräfte unterstützen mich und nehmen mir auch Aufgaben ab“, sagt sie. Nun wolle man in Bad Salzelmen erstmal „abwarten, wie es weitergeht“, so Zander. Bevor es Neuwahlen geben soll, wolle man eine finale Entscheidung zum Gerätehaus abwarten.

Wann und ob Plan A oder Plan B nun beschlossen werden, ist derweil immer noch ein Fall fürs Orakel. Jedoch steht für September ein Mediations-Termin mit der Bürgerinitiative an, teilt Bert Knoblauch auf Nachfrage mit.