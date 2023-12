Vor 90 Jahren wurde zum ersten Mal ein Krippenspiel in Groß Rosenburg aufgeführt, dessen Ablauf sich kaum verändert hat. Else Richter schrieb es 1933.

Groß Rosenburg. - Jetzt ist es raus: Maria und Josef sind Geschwister!

Ehe es jetzt harsche theologische Verwicklungen gibt, sei ganz schnell erklärt: Das ist nur beim Groß Rosenburger Krippenspiel so: Josef heißt mit bürgerlichem Namen Michael, Maria, dessen Schwester, Marita.

Wenn anderen Orts diese Rollen gerne mit Kindern oder Jugendlichen besetzt werden, braucht man in Rosenburg Leute, die gut singen können. Wobei das Alter unerheblich ist. Seit 18 Jahren sind es an dieser Stelle Ortsbürgermeister Michael Pietschker (58) und dessen Schwester Marita Körwitsch (65). Beide sind mit schönen Stimmen gesegnet und haben ihre Krippenspiel-Karriere bereits als Kinder begonnen. „Ich stand schon als Engel vor dem Altar“, erinnert sich Marita Körwitsch. Das liegt über ein halbes Jahrhundert zurück. Damals war Pfarrer Wilhelm Richter noch im Amt, Ruth Oswald und Hänschen Seifert gaben Maria und Josef.

Im 90. Jubiläumsjahr wollte die ehemalige Schulsekretärin Marita – der Stimme wegen – eigentlich nicht mehr singen ... doch so leicht kommt man von den guten, alten Gewohnheiten nicht weg.

Apropos, Gewohnheiten: Das Rosenburger Krippenspiel hat es geschafft, eine regionale Marke zu werden. Denn so wie Pastorenfrau Else Richter es vor 90 Jahren inszenierte, wird es im Wesentlichen heute noch gespielt.

Die Teilnahme am Heiligabend war früher eine Ehre und ein Muss. Es meldeten sich so viele Kinder und Erwachsene, dass nicht jeder berücksichtigt werden konnte. Heute spielen eine Veränderung von Interessen und Werten sowie wohl auch die Demografie eine Rolle. So muss vor allem Regisseurin Karin Keller alle Jahre wieder ringen, um den Trupp der Laienspieler zusammenzubekommen. Doch auch in Zeiten von Computer & Co. gelingt das immer wieder. Die Aufführung sucht eben weit und breit ihres Gleichen, was die Tradition betrifft.

Marita Körwitsch kann sich noch gut an Ur-Regisseurin Else Richter erinnern, deren Gemahl der gestrenge und intellektuelle Pfarrer Dr. Richter war. „Sie war eine volksverbundene gute Seele, also genau das Gegenteil. Wir haben sie Muttchen genannt“, erzählt Marita „Maria“ Körwitsch. Wie man sich erzählt, stammte Else aus Südamerika, wo sie Wilhelm Richter kennenlernte und „mitbrachte“.

Dabei hat die Pastorenfrau genau gewusst, was sie wollte, als sie das Stück schrieb. „Verkündigungsengel und Lichtträgerinnen tragen Gewänder aus einem Bettlaken mit weißem Band gehalten. Auf keinen Fall Nachthemden, Goldband, Sterne oder offene Haare.“

So liest man es in ihren Regieanweisungen. Auch „nackte Arme, dunkle oder bunte Sachen“ waren nicht gestattet. Else Richter überließ nichts dem Zufall. Engel und Lichterträger sollten schlicht bleiben und sich nicht durch Gold oder Sternenglimmer abheben. Auch die Aufstellung der Akteure legte sie vor 90 Jahren akribisch per Skizze fest: vor dem Altar links und rechts ein Christbaum, in der Mitte der Verkündigungsengel. Davor, auf einem Podium, Maria und Josef mit der Krippe.

(Schön, dass in diesem Jahr wieder ein ordentlicher Trupp Akteure zwischen Altar und Taufstein steht und auch zwei Weihnachtsbäume den Altar einrahmen.)

Bei der Generalprobe konnte man sich am vergangenen Sonntag ein Bild davon machen. Während Karin Keller noch angeschlagen von einer Erkältung durch die Maske nuschelte, kletterte „Hausherr“ Pfarrer Ulf Rödiger wie ein Eichkater auf das Gestühl, um wie weiland Else Richter Anweisungen zu geben. Vor allem ging es um klare und deutliche Aussprache, die bei Kindern infolge pubertärer Unsicherheit nicht immer so ist, wie sie sein sollte.

Um diesen Beitrag genauso blasphemisch zu beenden, wie er begonnen wurde, noch eine Story. Eine hölzerne Krippe vor dem Altar ist seit Jahrzehnten ein Mittelpunkt des Krippenspiels. Darin brennt feierlich eine Kerze, deren Lichtwirkung sich allerdings in Grenzen hält. Da man um die Effekte weiß, ist darin gut versteckt eine leistungsstarke Glühbirne installiert, die mehrere hundert Watt verschlingt. Der Energiefresser stammt noch aus einer Zeit, wo Einsparungen und Kosten noch keine Rolle spielten. Weil die Glühlampe heiß wird, ist sie mit deutlichem Abstand zum Holz angebracht. Gibt die „Birne“ eines Tages den Geist auf, dürfte es schwierig werden, den Effekt mit modernen LED-Lichtlein zu ersetzen.

„Aufpassen müssen wir“, unterstreicht ein Teilnehmer. Damit zum Beispiel kein Kerzenwachs auf die Hitze-Lampe tropft. „Denn dann würde es qualmen und so aussehen, als ob das Jesuskind brennt...“

Pfarrer Ulf Rödiger ist auf das Gestühl gestiegen. tli