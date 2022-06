Weihnachtsbaum in Barby: Luisen-Tannen stehen wieder zum Verkauf

Groß Rosenburg - Der Krügersee schimmert im letzten Licht der Wintersonne, in der Nähe spektakeln ein paar Kolkraben, aus der Ferne dringt das „Lachen“ eines Grünspechts übers Feld. Dichte Schilfgürtel und alte Bäume säumen die Ufer. Der Krügersee ist ein uralter Nebenarm der Elbe, der vor über tausend Jahren noch mit ihr verbunden war. Im nördlichen Verlauf des Flussbettes liegen der Dröhningssee sowie der nahezu verlandete Mühlensee bei Breitenhagen. In südöstlicher Richtung hatte der Krügersee Verbindung mit dem Goldberger- und dem Schmiedesee bei Lödderitz. Bei erhöhtem Grundwasserstand bringt sich diese Verbindung wieder in Erinnerung. Das wurde 2013 zum Verhängnis. Der nächste Meilenstein im Wiederaufbau steht an.