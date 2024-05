Der Stadtrat in Schönebeck hat sich dafür eingesetzt, dass die Schulsozialarbeit an der Grundschule „Ludwig Schneider“ durch die Stadt finanziert wird.

Schönebeck. - „Ich würde diesem Antrag so gerne zustimmen“, erklärt Sabine Dirlich, Fraktionsvorsitzende von Die Linke. Damit gibt die ehemalige Lehrerin wieder, was vermutlich die Masse der Stadträte dachte. Während der Sitzung des Schönebecker Stadtrates am vergangenen Donnerstag wollten sicherlich viele Kommunalpolitiker dem Antrag der SPD-Fraktion zur Übernahme der Personalkosten für die Schulsozialarbeit zustimmen. Doch so wie er gestellt wurde, ginge das nicht. Das macht neben Sabine Dirlich auch Torsten Pillat (CDU) deutlich. Der gestellte Antrag muss abgeändert werden. Statt drei Schulen soll nun lediglich die Grundschule „Ludwig Schneider“ unterstützt werden. Diesem veränderten Antrag gaben die Stadträte ihre Zustimmung.