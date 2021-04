Welche Maus wurde in Barby abgelichtet?

Barby (tli)

„Ich habe vorhin das herzige Foto von Anett Liersch angesehen. Ich vermute, dass das keine Hausmaus ist, sondern eine Waldmaus“, reagiert Volksstimme-Leserin Gudrun Sommerfeld aus Barby auf den Beitrag „Frau Hausmaus kommt pünktlich zum Frühstücken“ vom 8. April.

Die Waldmaus habe einen fast weißen Bauch, die Hausmaus eigentlich nicht, sagt sie. „Ich habe die Waldmäuse auch im Garten. Meine Katzen bringen mir immer welche zur Ansicht“, schreibt Gudrun Sommerfeld, die Mitglied im Naturschutzbund (Nabu) ist, humorvoll.

Merkmale der Mausart

Auch Michael Wunschik, Leiter der Nabu-Gruppe Schönebeck, hat den Artikel zu den Mäusen bei Familie Liersch gelesen. „Dabei fiel mir auf, dass auf dem Foto keine Hausmaus abgebildet ist. Bei dem putzigen Tier handelt es sich um eine Art der Gattung Apodemus, entweder eine Wald- oder eine Gelbhalsmaus“, schreibt Wunschik. Um diese zu unterscheiden müsste man den Kehlfleck sehen. „Ich vermute aber, dass es sich um eine Gelbhalsmaus handelt. Auf dem Foto kann man gut die scharfe Abgrenzung der rein weißen Unterseite zur bräunlichen Oberseite erkennen, was auch typisch für diese Mausart ist“, so der Naturschützer. Auch spreche das Vorkommen im Wilden Wein für die beiden Apodemus-Arten.

Beide klettern sehr gut, wobei der lange Schwanz dann auch gern als Kletterhilfe genutzt werde. „Die können sich aufgrund der langen Füße gut springend fortbewegen. Vielleicht konnten das Lierschs beobachten?“, so Wunschik.

Die Nachfrage bei Anett und Frank Liersch ergab: Ihre Mäuse springen.

Hausmaus ist „mausgrau“

Hausmäuse hingegen seien eher „mausgrau“ gefärbt, hätten keine rein weiße Unterseite und so große Augen. Sprünge sieht man von ihnen eher selten. Sie kommen vor allem in Gebäuden vor, wo sie dann auch ihre Nester anlegen.

Apropos, Hausmaus. Michael Wunschik macht bei dieser Gelegenheit auf eine andere Sache aufmerksam: „Es ist interessant, dass man den Bestand und damit die Gefährdung der Hausmaus in Sachsen-Anhalt nicht einschätzen kann. Nach der aktuellen Roten Liste zu den Säugetieren wird sie von den Experten daher mit ’D’ für ’Daten defizitär’ eingestuft.“ Das soll nichts andere heißen, als: Die Landesumweltschutz-Experten haben sich mit den Beständen der Hausmaus noch nicht ausreichend beschäftigt, um verlässliche Daten zu liefern. „Daher kann ich nicht sagen, ob der Bestand steigend, rückläufig oder stabil ist“, schlussfolgert Michael Wunschik.

Nahrung und Nistmöglichkeiten

Prinzipiell gilt aber, dass Hausmäuse nur dort vorkommen, wo es auch Nahrung und Nistmöglichkeiten für sie gibt. Werden ihnen diese Lebensgrundlagen durch vorbeugende Maßnahmen von vornherein entzogen, so kann deren dauerhafte Ansiedlung verhindert werden. Vorräte und Lebensmittel sollten möglichst in dicht geschlossenen Behältern gelagert werden. Auch bauliche Maßnahmen können einem Hausmausbefall vorbeugen, insbesondere in älteren Gebäuden kann durch eine Sanierung der Lebensraum für Hausmäuse eingeschränkt werden.